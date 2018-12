Kerstdiner zonder vlees: HOE DAN? Tips van een professional

Kerst staat voor veel mensen gelijk aan goed en uitbundig eten, het liefst ook met lekker veel vlees. We eten in Nederland met Kerst gemiddeld tweeëneenhalf keer meer vlees dan op andere dagen. En dat houdt in dat er bijna drie miljoen dieren geslacht moeten worden om aan de vraag te voldoen.

Uw lifestyleverslaggeefster Chantal Quak houdt énorm van vlees, maar vindt dat het misschien ook wel wat minder zou kunnen. En uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders er zo over denken: 1 op de 5 mensen zet met Kerst het liefst een lekker vegetarisch gerecht op tafel.

Suffe quiche

Om alvast een beetje te wennen aan het idee van een vleesloos kerstgerecht toog Chantal naar de Zeedijk in Dordrecht, waar vegetarisch restaurant Kop van 't Land gevestigd is. Ze mocht daar meekijken in het piepkleine keukentje van chefkok Gijs Kemmeren. (Grappig detail: Er werkt geen enkele hardcore vegetariër bij het vegarestaurant)

Een tip van Gijs is om anders na te gaan denken over vegetarisch eten. De tijd dat je in een restaurant als vegetariër alleen een suffe quiche of gevulde champignon kon bestellen zou achter ons moeten liggen.

Mensen klagen vaak dat vegetarisch eten niet vult. Gijs vertelt dat zij die denkfout ook maakten: "In het begin hadden wij de neiging om mensen vooral vol te krijgen, met grote borden parelgort of wat dan ook. Maar naarmate we dit langer doen komen we er achter dat smaak het belangrijkst is. Je wilt gewoon lekker eten en dat geeft veel meer voldoening dan dat je maag ramvol zit. Dat is nergens voor nodig."

Zoutige kroot

Gijs heeft voor zijn gasten met Kerst een ''dry aged" biet in gedachten. Bieten van minstens twee kilo zwaar die ze eerst koken, kruiden en dan drie weken laten afhangen in een speciaal ingerichte koelkast, om daar vocht te verliezen en aan smaak te winnen. Daarna wordt de biet kort gebakken. Het resultaat is een spectaculair zachte zoutige kroot, met de structuur van een botermalse tournedos. De dry aged biet wordt geserveerd met een saus van rode wijn, rode biet en rozenbottel.

Misschien is het voor hobby-koks wat te hoog gegrepen om vier weken lang bezig te zijn met speciaal geteelde bieten. Gelukkig heeft Gijs nog meer ideeën: "Je koopt één knolselderij, die kook je in z'n geheel, in zout water met misschien wat specerijtjes. Dat laat je afkoelen in het kookvocht en dan snij je er dikke plakken van. Formaatje biefstuk. Of je steekt er een mooie ronde vorm uit, dat staat sjiek. Dat vries je in, een nachtje. Door het vriezen gaan er wat cellen kapot en komt er wat vocht uit maar je houdt de structuur. Daarna ontdooi je het en bak je het in boter of olie. En dan heb je echt waanzinnig stukje gebakken knolselderij, met een bijna vlezig mondgevoel. En dat is wat je wilt."