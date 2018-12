Deel dit artikel:













Auto met chauffeur te water in Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV (Marco Hoope)

In de Hollandsche IJssel ter hoogte van Capelle aan den IJssel zijn hulpdiensten bezig met een grote reddingsoperatie. Vanaf de Groenedijk is iets na 14:00 uur een personenauto het water in gereden.

In de wagen zat volgens de brandweer een persoon. Iemand die te hulp schoot om de bestuurder te redden, is niet meer boven water gekomen. Rond 15:15 uur is de wagen aangetroffen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De inzittende is overleden. Het scheepvaartverkeer is voorlopig gestremd. De Groenedijk is afgesloten voor verkeer.