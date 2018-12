Actie brandweervrouw voor Voedselbank gaat als een lopend vuurtje

Brandweervrouw Amanda is druk in de weer met het ingezamelde voedsel

Brandweervrouw Amanda van Kuijk is een inzamelingsactie begonnen voor de Voedselbank. Ze merkt dat de actie leeft, want Amanda krijgt van alles en iedereen eten en drinken aangeboden.

"Ik wil dat iedereen gewoon kan kiezen wat ze willen eten, maar dat blijkt niet bij iedereen het geval te zijn", aldus deze zorgzame brandweervrouw.

Niet alleen grote bedrijven leveren hun aandeel, ook scholieren van het Albeda College zijn zeer actief geweest bij de inzamelingsactie. Zo hebben zij koekjes gebakken en kerstkaarten verkocht om met dit geld weer kratten vol met etenswaren te verzamelen.

Op 18 december is de laatste dag van de actie. Dit is ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam niet ontgaan. Daarom gaat hij samen met Amanda in een supermarkt vijftien minuten gratis winkelen.

Als je nog voedsel over hebt, dan kun je dit inleveren bij de voor jou dichtstbijzijnde brandweerkazerne. Die zorgt ervoor dat het voedsel bij Amanda terecht komt.

Verslaggever Herman Vriend is morgen met Dwars Door Rijnmond op locatie om verslag te doen van de inzamelingsactie. Ook onze sportverslaggever Sinclair Bischop zal aanwezig zijn om het gratis winkelen op Radio Rijnmond te verslaan.