Servaas Stoop waarnemend burgemeester Zuidplas

Servaas Stoop is vanaf 10 januari waarnemend burgemeester in Zuidplas. De SGP'er vervult de vacature die ontstaat door het vertrek van Gert-Jan Kats naar Veenendaal.

Stoop (56) is bijna drie jaar burgemeester in Korendijk geweest. Die gemeente gaat per 1 januari op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Voordien was de SGP'er tien jaar burgemeester van Dirksland, dat opging in Goeree-Overflakkee.

Stoop stopt komend voorjaar ook als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij heeft die functie dan 27 jaar bekleed.