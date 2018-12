Man uit Dordrecht zwaargewond bij aanrijding met stadsbus

Een 50-jarige Dordtenaar is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een stadsbus in Dordrecht. Het ongeluk gebeurde op de Laan van Londen.

Het slachtoffer zat als bijrijder in een personenauto. Hij is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. In de stadsbus zaten geen passagiers. De buschauffeur bleef ongedeerd.

De bestuurder van de personenauto raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij had mogelijk gedronken en is daarom aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.