Bestuurster van te water geraakte auto overleden; redder nog vermist

De inzittende van de auto die maandagmiddag de Hollandsche IJssel bij Capelle aan den IJssel inreed, is overleden. Een man die het water indook om te helpen, wordt nog vermist. Dat meldt de brandweer.

Iets na 14:00 uur reed een personenauto vanaf de Groenedijk het water in. Vier duikteams gingen op zoek naar de drenkelingen. Rond 15:15 uur werden de wagen en de inzittende, een 75-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel aangetroffen.



Overlevingskans nihil

De man die achter de personenauto aan dook, is een 51-jarige verkeersregelaar uit Rotterdam. De kans is klein dat hij nog levend gevonden wordt. "De stroming is hard. Dat, samen met de temperatuur, maakt dat de overlevingskans nihil is", zegt Jasper van Vugt van de veiligheidsregio.

De burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam, noemt het ongeluk "uitermate triest". "Je probeert iemand te redden en komt er zelf niet meer uit", zegt hij. "Ik wil wel hulde brengen aan de hulpverleners. Zo'n vijftig mensen zijn actief bezig geweest om ze te redden. Het is voor iedereen uitermate teleurstellend dat het zo is afgelopen."

De duikers hebben de zoektocht gestaakt. Maandagavond gaat een sonarboot van de politie verder met zoeken.

De auto van de vrouw is geborgen. Het scheepvaartverkeer is voorlopig gestremd. De Groenedijk was lange tijd afgesloten voor het overige verkeer, maar is rond 17:30 uur weer vrijgegeven.