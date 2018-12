Deel dit artikel:













VIDEO: Maki's betreden hun nieuwe verblijf Foto: Diergaarde Blijdorp/Rob Doolaard

De ringstaartmaki's lopen maandag voor het eerst door hun nieuwe verblijf in Diergaarde Blijdorp. Het verblijf is in Madagaskar-stijl ontworpen, de originele leefomgeving van de maki's.

Het nieuwe verblijf zit vast aan het Oceanium. Bezoekers kunnen tussen de dieren lopen. Het bezoekerspad leidt langs een nagemaakte baobab, een boom die vooral op Madagaskar voorkomt. Ook de struiken en beplanting komen uit het originele leefgebied van de maki's. In het verblijf gaan twee familiegroepjes uit Apenheul wonen. Die dieren zijn al gewend aan een doorloopverblijf met bezoekers. De maki's die al langer in Blijdorp wonen, blijven op hun oude plek in de dierentuin. De twee groepen mengen gaat niet zomaar, vanwege de onderlinge rangorde. Eilandhoppen Het verblijf is het eerste onderdeel van het project 'Eilandhoppen' van Blijdorp, waar eilanden van bedreigde diersoorten nagemaakt worden . Zo komt er ook een eiland voor galapagosreuzenschildpadden en komodovaranen. De maki's worden vooral bedreigd door de snelle bevolkingsgroei, waardoor hun leefgebied inkrimpt.