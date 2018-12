Sparta haalt Laros Duarte; Spierings en Alhaft mogen vertrekken

Sparta heeft zich voor de rest van dit seizoen versterkt met Laros Duarte. De middenvelder komt op huurbasis over van PSV, waar hij vooral zijn minuten in het belofteteam maakte.

Tot 2015 speelde Duarte ook al in de jeugdopleiding van de Kasteelclub. Daarmee wordt hij herenigd met zijn broertje Deroy Duarte, die bij het eerste van Sparta basisspeler is.

Er is ook ander spelersnieuws bij Sparta. De Rotterdammers hebben bekend gemaakt dat Ilias Alhaft en Stijn Spierings mogen vertrekken naar een andere club. Beide spelers mogen in de winterstop al weg. Alhaft en Spierings zijn in het bezit van een aflopend contract.