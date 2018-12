'Jantje Oorlog' heeft eigen museum in Rotterdam-Zuid

"Dit is mijn levenswerk", vertelt de 63-jarige Jan van der Stel. De Rotterdammer uit de wijk Feijenoord heeft een eigen oorlogsmuseum in een garage. Daar heeft hij honderden attributen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog verzameld.

"Mijn grootste trots is deze Hollandse soldaat in de vorm van een paspop", vertelt Jan tijdens een rondleiding door zijn museum. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ook al bezuinigd", vertelt hij wijzend naar het wapen van de soldaat. "Die komt uit 1895. De Duitsers waren moderner uitgerust."

Jantje Oorlog

Jan begon met het verzamelen in de jaren '70. "Als er dan een huis werd ontruimd, stonden er regelmatig bijzondere attributen uit de oorlog bij het vuil", vertelt Jan. "Dan was ik er snel bij om mijn collectie aan te vullen."

Daarnaast struint Jan regelmatig rommelmarkten en speciale beurzen af. Zijn bijzondere passie leverde hem ook een bijnaam op. "Ze noemen me Jantje Oorlog", vertelt hij lachend. "Zolang het maar bij oorlog in het museum blijft, vind ik het best."

Oude rotzooi

Hoe denkt de vrouw van Jan eigenlijk over zijn hobby? "Hou op", vertelt hij met een glimlach. "Ze vindt het oude rotzooi en is blij dat ik mijn hobby buitenshuis beoefen."

Jan opent zijn museum op Zuid elke woensdag voor publiek. Wie de collectie wil bezoeken, moet vooraf een afspraak maken.