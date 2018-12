Rotterdammer langer vast voor bezit van illegaal vuurwerk, vuurwapens en hennep

Een 32-jarige man uit Rotterdam blijft voorlopig vastzitten voor het bezit van illegaal vuurwerk, wapens en een partij hennep. De man werd afgelopen vrijdag aangehouden na een anonieme tip.

De Rotterdammer bleek in zijn auto 28 kilo illegaal vuurwerk te hebben. In zijn garagebox trof de politie vervolgens 126 kilo zwaar vuurwerk aan. Ook werden daar vuurwapens, stroomstootwapens, nepwapens, patronen, een mes, hennepproducten en pepperspray gevonden.

De politie doorzocht in Rotterdam in totaal twee woningen en een bedrijfspand. Waar dat precies was, is niet bekendgemaakt vanwege het onderzoek. In het bedrijfspand werd een hennepkwekerij, hennepstekkerij en gedroogde henneptoppen gevonden. De kwekerij is meteen ontmanteld.