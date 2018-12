Celstraffen voor anabolenhandel vanuit Ridderkerk

Een 32-jarige man uit Papendrecht moet drie jaar de cel in voor het verhandelen van anabolen en andere geneesmiddelen. De spullen werden verkocht vanuit een loods in Ridderkerk.

Zijn compagnon uit Alblasserdam krijgt twee jaar en vier maanden cel. Beide mannen beweerden dat zij slechts mailtjes van klanten hadden beantwoord, maar de rechter vindt dat niet geloofwaardig.

De rechter baseert zich voornamelijk op de belastende verklaringen van de ex-vriendin van Nick W.uit Alblasserdam.

Ouders

De vader van verdachte Kevin K. uit Papendrecht moet een jaar de cel in. Hij hielp bij het inpakken en verkopen van de spullen. Zijn moeder krijgt een werkstraf van 100 uur.

Een grote voorraad van anabolen lag opgeslagen in de woning van de ouders van Kevin K. Dat was gebeurt na een inval bij de loods in Ridderkerk. De politie kwam in november 2016 bij de loods aan de Tinstraat na een steekpartij.

Twee andere verdachten die hand-en-spandiensten verleenden krijgen een half jaar cel en een werkstraf van 180 uur.

De rechter wijst erop dat anabolen en andere geneesmiddelen alleen met een vergunning verkocht mogen worden, zoals artsen en apothekers dat hebben. Met name het gebruik van anabolen kan grote risico's voor de gezondheid hebben.