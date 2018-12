Fraser over aantrekken Laros Duarte: 'Broers zullen willen laten zien wie er beter is'

Sparta huurt Laros Duarte, broer van Sparta-speler Deroy Duarte, het komende half jaar van PSV. Sparta-trainer Henk Fraser is blij met zijn komst. "We hebben tegen Jong PSV gespeeld. Heel Jong PSV maakte toen indruk, maar Laros zeker."

"Dan zit je een beetje te speculeren, wat zou onze jongens nog kunnen helpen. En dan zeker één van onze grotere talenten: Deroy Duarte. Zijn broer erbij, die kan je hier en daar wel onder druk zetten denk ik. Wat dat betreft dacht ik dat het mes aan twee kanten zou snijden. De ploeg helpen, spelers individueel helpen en kwaliteit erbij.

Hij heeft voetballend vermogen en een behoorlijk fysiek en heeft met Sparta en PSV een goede opleiding gehad. Wat dat betreft denk ik dat het een toegevoegde waarde kan zijn."

Broederstrijd

Fraser verwacht niet dat Deroy en Laros Duarte gaan strijden voor één plekje. "Ik denk dat ze uitstekend met elkaar in één team kunnen spelen. De concurrentie zal behoorlijk zijn want ik denk dat ze onderling willen laten zien wie er beter is."

Tegenover het aantrekken van Duarte staat het vertrek van Stijn Spierings en Ilias Alhaft. "Ze mogen ook blijven, want het zijn hartstikke leuke jongens. Als ze trainen, doen ze het altijd uitstekend.

Het is juist uit respect dat we proberen de gelegenheid te geven om, mocht er ergens anders wat mogelijk zijn, om meer minuten te maken."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Henk Fraser.