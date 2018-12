BVV Barendrecht sluit roerige week af met belangrijke overwinning

BVV Barendrecht won na een roerige week, waarin trainer Albert van der Dussen op non-actief werd gesteld, van hekkensluiter VVSB. Het zorgde voor de nodige opluchting bij de club die Jack van den Berg aanstelde als nieuwe trainer.

Van den Berg was zelf ook aanwezig bij het duel, waar assistenten Jermaine Sandvliet en Warry van Wattum voorlopig nog de leiding hebben bij Barendrecht. "Ik ben hier omdat ik 2 januari ga beginnen, zegt van den Berg. "Dit is de laatste wedstrijd die ik kan zien. Dus ja, dan hoor ik hier gewoon bij te zijn natuurlijk."

De supporters denken niet dat er heel veel meer in zit in de groep. "De kwaliteit is een heel stuk achteruit gegaan vergeleken met vorig seizoen. Dat vertaalt zich in de wedstrijden", laat een supporter optekenen.

De nieuwe trainer Jack van den Berg heeft echter een helder doel in het nieuwe kalenderjaar. "In het eerste half jaar gaan we proberen er rechtstreeks in te blijven. Volgend jaar moeten we gewoon weer bouwen aan een goed Barendrecht, met een goed elftal, met veel sfeer en samenhorigheid."

Bekijk hierboven heel het item over BVV Barendrecht.