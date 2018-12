Wehrmann verlengt contract bij Feyenoord tot 2020

Jordy Wehrmann heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De 19-jarige middenvelder zette maandagmiddag een handtekening onder een contract tot en met de zomer van 2020. Zijn vorige contract zou in de zomer van 2019 aflopen.

Wehrmann speelt zijn wedstrijden nu voor Jong Feyenoord en speelde eerder voor Feyenoord Onder 19. Hij wacht nog op zijn debuut voor Feyenoord 1. Hij maakte wel al zijn officieuze debuut voor Feyenoord in het benefietduel tegen FC Dordrecht in maart 2017.

Het is voor Wehrmann zijn tweede contract in De Kuip. "Deze verlenging is een teken van vertrouwen. Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij deze club en ben trots om uit te komen voor Jong Feyenoord en eerder nog voor Feyenoord Onder 19. De gewonnen bekerfinale met Onder 19 tegen PSV afgelopen juni, waarin ik zelf ook nog eens twee keer scoorde, is een van mijn hoogtepunten tot nu toe", laat de jeugdinternational optekenen op de website van Feyenoord.