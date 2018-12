Mark Veenhoven zet carrière voort bij Kozakken Boys

Spartaan Mark Veenhoven zet zijn carrière voort bij tweede divisionist Kozakken Boys. Vanaf 1 januari speelt de in Papendrecht woonachtige middenvelder voor de ploeg uit Werkendam. Hij heeft een contract getekend tot en met de zomer van 2020.

Veenhoven, die bekend werd door een rode kaart in het duel Sparta-FC Groningen van vorig seizoen, wil zich gaan richten op zijn maatschappelijke carrière en wil daarbij op een zo hoog mogelijk actief blijven.

De 20-jarige speler van Sparta maakte zijn debuut voor Sparta tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Hij viel toen in de 79e minuut in voor Loris Brogno.