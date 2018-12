Tim de Cler in FC Rijnmond: 'Titelaspiraties Feyenoord waren al niet reëel'

Feyenoord verloor zondag in de eigen Kuip verrassend met 2-0 van Fortuna Sittard. Oud-Feyenoorder Tim de Cler denkt dat de Rotterdammers het kampioenschap nu definitief op hun buik kunnen schrijven.

"Het was een nederlaag die ze niet hadden ingecalculeerd, denk ik", zegt hij in de uitzending van FC Rijnmond. "Als je heel reëel kijkt dan waren de titelaspiraties al niet reëel. PSV verbloemde natuurlijk heel veel. Ja, dan denk je, als je zo door gaat en je blijft in de buurt; wie weet. Maar als je dan zo'n wedstrijd als gisteren ziet, kan je wel concluderen, dat Feyenoord niet genoeg is voor de titel."

In de uitzending vroegen Dennis van Eersel, Ruud van Os en presentator Bart Nolles zich samen met De Cler ook of De Kuip nog zal volstromen, nu er in de competitie niet veel meer is om voor te spelen. Daarnaast werden ook de ontwikkelingen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht besproken.

Bekijk hierboven heel de uitzending van FC Rijnmond terug.