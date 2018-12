Havenbedrijf Rotterdam maakt schonere zeevaart aantrekkelijker

Vanaf het nieuwe jaar krijgen meer zeeschepen in de Rotterdamse haven de Green Award korting op de havengelden. Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt. De korting moet een veilige en schone scheepvaart stimuleren.

De korting geldt nu al voor schepen in het 'nat massagoed segment', zoals olie, lng en diesel. Ook chemicaliëntankers en zeeschepen met een draagvermogen tot 20 duizend ton krijgen vanaf 1 januari recht op korting als ze aan de voorwaarden voldoen.

De tarieven in de haven stijgen komend jaar met 1 procent. Volgens Havenbedrijf Rotterdam is dat een concurrerend percentage. De nieuwe tarieven gelden overigens voor alle zeehavens van Rotterdam, dus ook die in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

De havengelden zijn voor het Havenbedrijf een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Vorig jaar leverden ze bijna 290 miljoen euro op.