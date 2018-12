Deel dit artikel:













Moeder Lisa niet meer in rolstoel: 'Het gaat een beetje beter' Dochter Sylvie wordt gekust door moeder Lisa bij De Wensboom

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van RTV Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. In de eerste aflevering van De Wensboom trof verslaggever Suzanne Mulder een hechte moeder en dochter.

Moeder Lisa werd de laatste 4,5 jaar getroffen door de ziekte van Lyme. "Het gaat nu eindelijk een beetje beter", vertelt ze. Haar dochter Sylvie nam het initiatief om een wens in De Wensboom te hangen. "Ze vindt dat ik het verdien om iets voor mezelf te doen. Ik ben heel ontroerd", aldus Lisa, die zelfs rolstoelgebonden is geweest. "Ze doet veel moeite voor het gezin. Zij verdient het om in het zonnetje gezet te worden", zegt de geëmotioneerde Sylvie. "Mijn moeder is heel belangrijk: een groot deel van mijn leven. Ze staat voor me klaar als ik het nodig heb."