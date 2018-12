Rotterdam decor voor het 'Politieke Moment van het Jaar'

Het politieke moment van 2018 is het behoud van de dividendtaks door het kabinet. Dat heeft het opiniepanel van EenVandaag besloten. De belasting die een jaar lang het nieuws beheerste, bleef toen bleek dat Unilever niet van plan was het Britse hoofdkantoor naar Rotterdam te verhuizen.

In het opiniepanel zitten 25.000 mensen die elke maand hun mening mogen geven over politieke kwesties en politici. De dividendtaks bleef het hele jaar in het nieuws en kwam dus geregeld terug.

Vooral premier Mark Rutte was er een voorstander van, omdat de afschaffing volgens hem zou helpen om buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. Maar de belasting kwam in geen enkel verkiezingsprogramma voor en zou de staatskas jaarlijks bijna 2 miljard euro gaan kosten. Afgezien van Rutte zagen weinig mensen en partijen er dan ook brood in.

Discussie over dividendtaks zwarte bladzijde in het politieke jaar deelnemer opiniepanel

De discussie over de dividendtaks bereikte begin oktober een hoogtepunt toen de Britse aandeelhouders van multinational Unilever tegen een verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam stemden. De Tweede Kamer stelde nog dezelfde dag het afschaffen van de belasting op dividend ter discussie.

Rutte liet het omstreden plan daarna al snel varen. Een deelnemer van het opiniepanel noemt dat "een zwarte bladzijde in het politieke jaar. Het geeft de kloof aan tussen de politiek en de gewone man".

Politicus van het Jaar

Naast het Politieke Moment van het Jaar werd ook de Politicus van het Jaar gekozen. Dat is dit jaar volgens de opinieleden van EenVandaag Klaas Dijkfhoff. De VVD-fractieleider dankt zijn verkiezing aan zijn 'nuchtere en veelbesproken manier van communiceren' en vooral zijn vele proefballonnen waardoor het bleef opvallen bij het opiniepanel.