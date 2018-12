Eenzame ouderen dineren samen in Van der Valk Hotel

In het Van der Valk Hotel in Ridderkerk schoven maandagavond zo'n honderd ouderen aan voor een gezellig kerstdiner. Het etentje is een samenwerking van de hotelketen en het Nationaal Ouderenfonds, in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen.

Voor veel mensen is de decembermaand een periode van gezelligheid, warmte en samen zijn. Maar dat geldt voor lang niet iedereen: meer dan een miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam en veel van hen brengen de kerstdagen alleen door.

Het Nationaal Ouderenfonds en Van der Valk Hotels organiseerden daarom dit jaar voor de vijftiende keer een kerstdiner voor deze ouderen. In totaal werd in 48 restaurants van Van der Valk de tafel gedekt, voor zo'n vijfduizend gasten.

De 82-jarige Max was een van de aanwezigen, maandagavond in Ridderkerk. "Ik ben m'n vrouw kwijt, ik ben m'n dochter kwijt. Ik kan zo'n dik boek schrijven over wat ik in het leven heb meegemaakt. Maar het helpt allemaal niets, het is allemaal verleden tijd", vertelde hij.

Maandagavond is hij op pad met zijn buurvrouw. Aan haar heeft hij veel steun in moeilijke tijden. "Af en toe krijg je een dip, maar je moet toch verder. We steunen elkaar. We hebben het streven om elkaar naar de honderd jaar te brengen."