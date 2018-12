Deel dit artikel:













Reddingsactie bij Capelle loopt fataal af, verkeersregelaar verdrinkt in Hollandsche IJssel Foto: MediaTV

Het lichaam van de verkeersregelaar, die maandagmiddag achter een auto aan de Hollandsche IJssel in sprong, is gevonden. Het stoffelijk overschot is maandag iets na middernacht uit het water gehaald.

De 51-jarige man heeft vergeefs geprobeerd om een automobiliste te redden, die rond 14:00 uur vanaf de Groenedijk in Capelle aan den IJssel het water in reed. De man dook er achteraan. Hij kwam niet meer boven water. Vier duikteams gingen op zoek naar de drenkelingen, samen met schippers in de omgeving. Het scheepsvaartverkeer was daardoor gestremd. Rond 15:15 uur werden de auto en het lichaam van de inzittende, een 75-jarige vrouw uit Capelle, aangetroffen. De verkeersregelaar werd toen nog vermist.

De brandweer hield maandagmiddag al rekening met een slechte afloop. "De stroming is hard. Dat, samen met de temperatuur, maakt dat de overlevingskans nihil is", zei Jasper van Vugt van de veiligheidsregio toen op Radio Rijnmond.