Shell moet ontsnapping van stof melden, anders 50 duizend euro boete

Door een storing ontsnapte in augustus een witte stof bij Shell Pernis. Het goedje dwarrelde neer in Poortugaal en Hoogvliet.

Shell Pernis moet een boete van 50 duizend euro betalen als nog een keer verzuimt om de ontsnapping van een stof te melden bij de Milieudienst Rijnmond. De DCMR dreigt met de sanctie, omdat de raffinaderij in augustus de autoriteiten niet op tijd informeerde over een witte stof, die neerdwarrelde in Poortugaal en Hoogvliet.

Shell had die middag te maken met een storing in een van de fabrieken. Die werd pas veel later opgemerkt toen mensen uit de omgeving de milieudienst meldden dat ze witte stof op onder meer hun tuinmeubilair vonden. Pas toen meldde Shell het voorval bij de DCMR.

De storing was het gevolg van eerdere problemen in de fabriek. Een paar dagen eerder was een warmtewisselaar kapot gegaan. Om toch door te kunnen draaien werd de boel via een alternatieve route aan de gang gehouden.

Het leidde tot verwarring op de werkvloer. Door een menselijke fout werd meer vloeistof dan nodig voor het proces gebruikt. Dat veroorzaakte uiteindelijk een hogere temperatuur in de fabriek, die alleen kon worden verlaagd door de uitstoot van overbodige gassen.

Die uitstoot was zichtbaar door de witte stof. De stof bevatte vooral klei en aluminium-oxide en was volgens de brandweer ongevaarlijk en gemakkelijk te verwijderen.