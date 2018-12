Aboutaleb: Waanzinnig veel reacties op uitspraak over daklozen en boetes

Burgemeester Aboutaleb heeft 'waanzinnig veel' reacties en complimenten gekregen op zijn uitspraak dat hij geen boetes meer wil uitdelen aan daklozen. Dat zegt hij in een gesprek met Politiek010. "Er zaten ook veel mensen bij die willen nadenken over een alternatief voor boetes. Zelfs de staatssecretaris van Volksgezondheid is geïnteresseerd."

Volgende maand wil Aboutaleb met een groep mensen uit onder meer de psychiatrie en van het openbaar ministerie gaan nadenken over alternatieven voor boetes. "Misschien bedenken we iets waar heel Nederland wat aan heeft. Dat kan een alternatieve straf zijn, overreding of concrete hulpverlening."

De burgemeester vindt het "mal" dat boetes de daklozen nu belemmeren om terug te keren in de maatschappij. "Als ze op weg terug zijn in de samenleving, zeggen we nu: Ho, we hebben een boete van 5 duizend euro en zetten we daar schuldhulpverlening op. Dat kost de samenleving vaak twee keer zoveel geld als die boete. Dat is de verkeerde weg."



De burgemeester denkt niet dat het niet beboeten van daklozen leidt tot straffeloosheid. "We treden wel op, maar willen geen bergen schulden veroorzaken. Daklozen hebben vaak last van psychische klachten, daar mag je dan best anders tegenaan kijken. Je kunt het vergelijken met een volwasse die op de stoep fietst. Die krijgt wel een boete en een kind niet."