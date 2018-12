Nóg een extra concert van Marco Borsato in De Kuip

Marco Borsato heeft dinsdagmorgen een vierde concert in De Kuip aangekondigd. De shows op 29 mei, 1 en 5 juni zijn volledig uitverkocht en dus treedt de zanger zondagmiddag 2 juni nog een keer op. De kaarten gaan vrijdag 21 december om 10:00 uur in de verkoop.

"Het zal geen verrassing zijn dat het succes van een aantal weken geleden ons heeft overvallen,' laat Borsato weten. "We waren niet voorbereid op de overweldigende vraag en hebben er de afgelopen weken dan ook alles aan gedaan om een extra moment te vinden in de overvolle agenda's."



Het is niet de eerste keer dat de zanger in De Kuip staat. In 2002 en 2004 stond hij daar in totaal negen keer op het podium. Met de komende vier shows verbreekt Borsato ruimschoots het oude record van The Rolling Stones.

"Dit stadion heeft een ziel, dit stadion heeft historie. Ook voor mij", zei Borsato eerder al. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik hier ooit graag wilde terugkeren. In dit stadion is het allemaal begonnen."