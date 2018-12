Poot van pup Trip blijft gespaard

De vier maanden oude hond Trip houdt vier poten. De Amerikaanse Staffordshire-pup, die een week geleden werd gevonden in Rotterdam-Zuid, wordt woensdag geopereerd.

Toen Trip in het riet naast de Maeterlinckweg ondekt werd, had hij vermoedelijk al twee maanden met een gebroken achterpoot rondgelopen. Ook was het dier ondervoed.

Een orthopeed heeft na onderzoek bepaald dat de rechterachterpoot van Trip toch kan worden gered. Het asiel heeft de hond vernoemd naar Triple (driepoot).

Volgens de Dierenbescherming zal het een pittige operatie van ongeveer drie uur worden. Door de breuk is het bot helemaal naast zijn heup komen te staan.

De orthopeed zal tijdens de operatie moeten bekijken of de poot door middel van een metalen plaat of pennen rechtgezet kan worden. De hond zal daarna zeker drie tot vier maanden intensieve fysiotherapie nodig hebben.