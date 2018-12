Niemand moet alleen zijn met kerst, ook cavia's niet

Oude cavia's kunnen bij rusthuis De Caviamand genieten van hun oude dag. Bud en Claudia Jongen vangen de dieren op in hun eigen woonkamer in Rotterdam-IJsselmonde. "Cavia's zijn groepsdieren en kunnen slecht alleen zijn. Ze moeten echt een vriendje hebben."

Momenteel wonen Kuif, Pip. Bob, Muck, Lientje, Bonbon, Dotje, Moontje, Biggie, Pruttel en Lady bij het Rotterdamse echtpaar. Ze hebben al voor zeker vijftig dieren gezorgd. "Op die leeftijd blijven dieren niet altijd lang bij ons", vertelt Bud. "Gelukkig hebben ze het hier goed."

Het echtpaar is veel geld kwijt aan de zorg voor de dieren. "Aan de dierenarts, maar ook aan alle producten zoals zaagsel en voer. Daarom doen we mee met een kerstactie . Mensen kunnen spullen doneren. Alles is welkom en we zijn ook dankbaar voor alles."

Het begon met Kuif

Claudia en Bud zijn "er een beetje ingerold". Ze werden vijf jaar geleden gebeld door een vriendin; er was een cavia in de tuin gedumpt of zij als dierenvrienden voor het beestje wilden zorgen. Dat beestje was Kuif. "Zijn maatje was ook gedumpt, maar die was al dood."

Omdat cavia's moeilijk alleen kunnen zijn, kwam er al snel een cavia bij. Niet lang later nog een, en zo ging het verder. "Het is ook een stukje gezelligheid voor ons", legt Bud uit. "Ze zitten hier gezellig in de woonkamer."

Het echtpaar wordt nu regelmatig gebeld over eenzame dieren. "Met kerstmis moet helemaal niemand alleen zijn. Ook cavia's niet."