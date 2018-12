Slot Voedselbankactie live bij Radio Rijnmond

Radio Rijnmond doet dinsdag 18 december live verslag van de slotdag van de Voedselbankactie van Fire Rescue Chick Amanda van Kuijk. Dwars door Rijnmond (10.00 uur – 13.00 uur) komt live vanaf kazerne Bosland waar alle producten verzameld worden.

De actie

Amanda (48 jaar) is brandweervrouw en startte een aantal weken geleden deze bijzondere actie. "Ik probeer voedsel in te zamelen voor de mensen die het hard nodig hebben en dan met name tijdens de kerst. Het lijkt mij voor hen erg moeilijk als ze mensen met karren vol eten naar buiten zien komen. Wij als hulpdiensten kunnen meer bereiken dan alleen een brandje blussen’ vertelde Amanda tijdens een interview in Wakker@rijnmond. De actie is uitgegroeid tot een mega actie waar heel Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (en daarmee alle brandweerkazernes in deze veiligheidsregio) aan meedoet.

Burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb doet ook mee. Hij gaat tussen 12.30 uur en 12.45 uur in de Jumbo aan de Botersloot zijn winkelwagen zo vol mogelijk met boodschappen vullen voor de voedselbank. Hij wordt vergezelt door de filiaalmanager die een eigen winkelwagen met dezelfde spullen vult als de burgemeester. Beide karren gaan naar de voedselbank.



Wil je ook nog doneren? Dat kan! Breng de producten naar de dichtstbijzijnde brandweerkazerne of naar Bosland 30 in Rotterdam.