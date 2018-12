Nieuw betalingsbewijs bij de RET

Reizigers van de RET kunnen sinds dinsdag gebruik maken van een nieuw betalingsbewijs: het barcodeticket. Het kaartje wordt verkocht in de app van de vervoerder en kan vervolgens bij speciale poortjes worden gescand.

"Er zijn nu reizigers die losse kaartjes kopen en dit is veel makkelijker", zegt Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. "Je kunt thuis al je tickets kopen en activeren."

De RET is nog in gesprek met onder meer het Luxor theater en Ahoy om combi-deals mogelijk te maken. " Stel, je gaat naar een evenement, koopt een kaartje en daar zit het OV al bij. Dan is zo'n barcode-app heel handig."

Geen dagkaart

De populaire dagkaart is vooralsnog niet beschikbaar via de app. Voorlopig zijn er drie producten beschikbaar: het twee-uurskaartje, een kaartje voor de Bob-bus, en voor de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

"We gaan eerst kijken hoe dit werk. Daarna gaan we evalueren en kijken we wat er nog meer nodig is", zegt Unck.

'Vertrouwen in het systeem'

De RET is de afgelopen twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het systeem. Toch is men niet bang dat er, zoals eerder bij de OV-chipkaart, problemen op zullen duiken. "Er zit heel veel testtijd in dit systeem. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het goed gaat', aldus Unck.

In Rotterdam zijn ongeveer vijfhonderd poortjes waar reizigers doorheen moeten om van de metro gebruik te maken. Van al die poortjes zijn er tweehonderd geschikt voor de barcodetickets. Deze poortjes zijn voorzien van speciale stickers.