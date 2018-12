Voormalig materiaalman Feyenoord in de cel op verdenking van moord

Michel Z., de voormalig materiaalman van Feyenoord, is opgepakt op verdenking van moord. In zijn oldtimer-garage in het Belgische Stekene zou hij de 41-jarige drugscrimineel Raouf B. hebben omgebracht. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

In de garage van Z. zijn bloedsporen van Raouf B. gevonden. Hij zou met een vuurwapen zijn gedood en zijn lichaam zou ernstig verminkt zijn.

Het stoffelijk overschot van de Belg werd gevonden in het Nederlandse Kloosterzande, zo'n twintig kilometer van de garage van Z. Het lag naast een brandende auto.

Volgens de Belgische krant is de kans groot dat B. het slachtoffer is geworden van een afrekening in het drugscircuit. Een advocaat die hem goed kende zegt: "Hij had de naam een ripper te zijn. Iemand die vooral partijen drugs van anderen probeert in te pikken. Vroeg of laat loopt zoiets fataal af."

Afpersing

Michel Z. was materiaalman van kampioenselftal van 1999. Ook had hij een tijdje de leiding over het jeugdinternaat van Feyenoord. Dat werd na enige tijd door de club gesloten.

Misdaadwebsite Crimesite schrijft dat de naam van Z. een paar jaar geleden opdook in een drugsonderzoek, waarin ook Raouf B., de Antwerpse Hell's Angels en corrupte (ex-)agenten een rol speelden.

Michel Z. werd toen door vrienden van een rechercheur afgeperst, omdat ze dachten dat hij een deel van het drugsgeld van de Hell's Angels zou verbergen.