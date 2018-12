Deel dit artikel:













Dode bij schietpartij in Essenburgstraat Rotterdam Foto: MediaTV (Joey Heistek)

Bij een schietpartij in de Essenburgstraat in Rotterdam-West is een persoon om het leven gekomen. De politie heeft een verdachte aangehouden en is een groot onderzoek begonnen.

Rond het Designcollege in de straat hebben zich veel agenten verzameld. Het is onduidelijk of er in of om de school geschoten is. Meer informatie volgt.