Te koop in Rotterdam-Hillegersberg tijdens de kerstdagen

De dagen voor Kerst staan vaak in het teken van allerlei voorbereidingen. Misschien scoor je nog snel een mooie kerstboom of iets moois voor ónder die boom. En wat dacht je van een ultieme kerstoutfit?

In een poging overal het echte Kerstgevoel op te snuiven was verslaggever Chantal Quak in Rotterdam-Hillegersberg. Daar trof zij mensen die aan het kerstshoppen waren...