Danny Blind helpt met inpakken van 35 duizend kerstpakketten voor de Voedselbank

Bij de Unileverfabriek in Rotterdam-Zuid worden 35 duizend kerstpakketten klaargemaakt voor de klanten van de Voedselbank. Oud-Spartaan, oud-international en oud-bondscoach Danny Blind helpt als ambassadeur van de Voedselbank bij het inpakken.

"Ik heb net zelf de handjes uit de mouwen gestoken en ik zie dat het als een geoliede machine hier werkt. Dat moet ook, want er moeten duizenden pakketten deze week nog afgeleverd worden", zegt Blind.

In Huize Blind speelt geen armoede maar als ambassadeur vraagt hij aandacht voor een serieus probleem dicht bij huis. "Wij doen heel veel, en terecht, voor overstromingen en aardbevingen in het buitenland maar we vergeten wel eens wat er in onze achtertuin plaatsvindt."

Het levensmiddelenbedrijf Unilever ondersteunt al meerdere jaren de Voedselbank tijdens de feestdagen. Maar nog nooit waren er zoveel pakketten. Vorig jaar doneerde het concern 11 duizend pakketten, dit jaar zijn het er 35 duizend.

"Alle medewerkers helpen hieraan mee en over heel Nederland geven we de pakketten aan mensen die behoefte hebben aan iets extra's", zegt Conny Braam, directeur Benelux.

De Voedselbank is blij met zo'n gulle gift waar ook nog vijf andere grote levensmiddelenbedrijven aan meedoen, maar het hoge aantal tekent ook hoe schrijnend voor veel mensen de situatie is.

"Dat het nodig is, is natuurlijk ontzettend jammer in zo'n rijk land als Nederland. Er leven hier een miljoen mensen onder de armoedegrens, maar gelukkig kunnen we voor een deel met kerst iets extra's geven", zegt Willem van Prooijen van de Voedselbank Nederland.

Een groot deel zal terecht komen bij Rotterdammers die moeite hebben met rondkomen. De Rotterdamse wethouder Michiel Grauss (CU/SGP) vertelt dat armoede heel veel stress geeft en dat zo'n kerstpakket een lichtpuntje is. Tegelijkertijd zoekt hij naar een aanpak om het aantal mensen in armoede te laten dalen.

"Zo'n kerstpakket is ontzettend mooi en goed, maar tegelijkertijd is het zoeken naar een structurele oplossing van armoede."