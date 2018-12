Slachtoffer fatale schietpartij in Rotterdam is 16-jarig meisje

Bij de schietpartij in de Essenburgstraat in Rotterdam-West is een 16-jarig meisje om het leven gekomen. Het gaat om een leerling van het Designcollege.

Het meisje is gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Een 31-jarige man is aangehouden als verdachte. Hij werd gearresteerd op de Bergselaan in Rotterdam-Noord.

De schietpartij was dinsdagmiddag rond 13:00 uur in de fietsenstalling van de vmbo-school. Getuigen zeggen dat er zeven à acht keer is geschoten.

Het slachtoffer en de verdachte komen beiden uit Rotterdam en waren bekenden van elkaar.

Wat hun relatie precies was, is nog niet duidelijk.

De familie van het meisje is op de hoogte gebracht en wordt door hulpverleners opgevangen. Ook voor getuigen is opvang geregeld. De Essenburgstraat is afgesloten.