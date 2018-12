Deel dit artikel:













Politie houdt verdachte van dodelijke schietpartij aan in Rotterdam-Noord Foto: Peter Boender

De 31-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in de Rotterdamse Essenburgstraat is in Rotterdam-Noord opgepakt. Hij werd gearresteerd op de Bergselaan.

Bij de schietpartij kwam een 16-jarig meisje om het leven. Het gaat om een leerling van het Designcollege. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Wat hun relatie precies was, is nog niet duidelijk. Lees ook: Slachtoffer fatale schietpartij in Rotterdam is 16-jarig meisje Politiewoordvoerder Yvette van Rave over de schietpartij