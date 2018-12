Hartverwarmende voedselbankactie brandweervrouw Amanda enorm succes

Dinsdag beleefde Fire Rescue Chick Amanda van Kuijk de dag van haar leven. Enorm veel collega's maar ook, politieagenten en burgers leverden in wat ze hadden.

Op de kazerne Bosland, waar Amanda werkt, staan dinsdagochtend overal kratten. In haar eigen kamertje, in de gang, in de kantine en in de garage. Naarmate de dag vordert kunnen de brandweerwagens zelfs niet meer binnen staan, omdat de kazerne vol staat met eten.

Van de Voedselbank kreeg Amanda 125 kratten. Die zijn zeker allemaal gevuld. Naast de kratten staan ook nog dozen en tassen vol boodschappen.

Hard nodig

Amanda (48 jaar) is brandweervrouw en startte een aantal weken geleden deze bijzondere actie. "Ik probeer voedsel in te zamelen voor de mensen die het hard nodig hebben en dan met name tijdens de kerst. Het lijkt mij voor hen erg moeilijk als ze mensen met karren vol eten naar buiten zien komen. Wij als hulpdiensten kunnen meer bereiken dan alleen een brandje blussen", vertelde Amanda tijdens een interview in Wakker@rijnmond.

De actie is uitgegroeid tot een mega actie waar de hele Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (en daarmee alle brandweerkazernes in deze veiligheidsregio) aan meedoet.

Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb doet op de slotdag ook mee. Hij gooide samen met Amanda in de Jumbo aan de Botersloot twee winkelwagens vol met boodschappen voor de voedselbank.