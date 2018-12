Groen licht voor verkoop Eneco

Eneco-hoofdkantoor in Rotterdam

De kogel is door de kerk: Eneco gaat in de verkoop. Daar hebben de aandeelhouders, de raad van commissarissen en de raad van bestuur van de Eneco Groep mee ingestemd. Ook de Centrale Ondernemingsraad heeft positief advies gegeven.

De verkoop heeft grote gevolgen voor de gemeente Rotterdam, die met een belang van 31,6 procent de grootste aandeelhouder is. De verkoop kan de gemeente zo'n 1 miljard euro opleveren. Dat geld wil het stadsbestuur gebruiken om dure plannen te bekostigen zoals de energietransitie en de mogelijke aanleg van een metrolijn tussen Kralingen en Feijenoord.

Wethouder Adriaan Visser van Financiën is als voorzitter van de aandeelhouderscommissie blij met het besluit . "Het is goed dat alle betrokken partijen nu echt klaar zijn voor de verkoop en de manier waarop", zegt Visser. De verkoop gaat via een veilingprocedure.

Dordrecht

Dordrecht heeft 9 procent van de aandelen en is na Rotterdam en Den Haag (16,55 procent) de grootste aandeelhouder. In totaal hebben 53 gemeenten een belang in Eneco, die gemeenten willen hun aandeel verzilveren nadat de energieleverancier en netwerkbeheerder Stedin zijn gesplitst.

Eneco is in 1995 ontstaan uit een fusie van de nutsbedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.