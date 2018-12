Aboutaleb: schietpartij is afschuwelijk

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft met "afschuw en verdriet'' het nieuws van de schietpartij in Rotterdam tot zich genomen, laat zijn woordvoerder weten. "Hij leeft enorm mee met de familie van het meisje, haar vrienden en de omstanders die getuigen waren.''

Aboutaleb wordt volgens de woordvoerder continu geïnformeerd door de politie over de laatste stand van zaken. Ook heeft hij contact met de school. "We doen alles om de school nu te helpen'', aldus de woordvoerder.

Op het Designcollege Rotterdam is een 16-jarige leerlinge doodgeschoten. De schietpartij was in de fietsenstalling van de vmbo-school aan de Essenburgstraat in Rotterdam-West.