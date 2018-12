Ooggetuigen schietpartij Essenburgstraat: 'toen zag ik daar een meisje liggen'

"Er lag heel veel bloed. Ik wist echt niet wat te doen", vertelt een scholier van het Rotterdam Designcollege aan de Essenburgstraat. Dinsdagmiddag is daar een 16-jarig meisje neergeschoten. Ze heeft het niet overleefd. Een 31-jarige man is aangehouden als verdachte.

"Ik kwam net uit de kantine en ik hoor iedereen schreeuwen: er is een pistool! Er is een pistool! Ik liep naar buiten en daar zag ik een meisje liggen."

De scholieren zijn enorm geschrokken. Het voelt heel onwerkelijk zo beschrijven ze. "Ik was buiten en hoorde een knal. Even later nog twee, in totaal heb ik acht schoten gehoord."

Ook andere scholieren hebben acht knallen gehoord. "We liepen terug om te zien waar het geluid vandaan kwam. Toen was de politie er al en hadden de agenten alles al afgesloten en afgedekt."