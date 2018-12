Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kleine zus mist grote zus: 'Alleen met mama's telefoon kan ik met haar praten' De zusjes Tawan (links) en Syla (rechts) bij De Wensboom

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van RTV Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. 'Grote zus' Tawan (22) heeft in de tweede aflevering een wens voor haar 'kleine zus' Syla (6).

Tawan studeert Geneeskunde in Rotterdam en woont daarom niet meer thuis in Noord-Brabant. "Daarom zien we elkaar heel weinig. Ik heb het namelijk erg druk", legt Tawan uit. "Mijn rooster laat me niet toe om naar haar toe te gaan." Syla mist haar grote zus enorm. "Ik kan alleen maar met mama's telefoon met haar praten." Bij De Wensboom wordt Syla verrast met een roze glitterjurkje. "Als ik thuis ben, trek ik hem aan", glimlacht de zesjarige. Tawan had dit cadeau niet verwacht. "Ik denk dat zij er enorm van zal genieten."