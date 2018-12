Clasie, Toornstra en Van Persie lijken klaar voor FC Utrecht

Het ziet er naar uit dat Jens Toornstra, Robin van Persie en Jordy Clasie donderdag inzetbaar zijn voor Feyenoord in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Tegenover Feyenoord-TV geeft trainer Giovanni van Bronckhorst aan dat hij verwacht dat deze spelers weer terug zijn.

Jens Toornstra heeft dinsdag weer volledig met de groep meegetraind. De middenvelder viel vorige week zondag tegen FC Emmen uit met een lichte hamstringblessure en brak ook nog zijn duim. Afgelopen zondag ontbrak Toornstra daardoor nog in de verloren wedstrijd tegen Fortuna Sittard. In die wedstrijd viel Jordy Clasie halverwege geblesseerd uit. Van Bronckhorst verwacht dat de reserve-aanvoerder donderdag weer terug is.

Robin van Persie kon afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard maar een half uur meedoen. Volgens Van Bronckhorst is Van Persie nu verder en zou hij langer kunnen spelen.

Of ook Nicolai Jorgensen donderdag kan spelen is nog twijfelachtig. De Deense spits, die tegen PSV uitviel met een hamstringblessure, maakt goede stappen en zit mogelijk bij de selectie. Er wordt woensdag gekeken of de Deen geen terugslag heeft gekregen.

Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps en Eric Botteghin ontbreken in ieder geval tegen FC Utrecht. De bekerwedstrijd begint donderdag om kwart voor negen in de Kuip.