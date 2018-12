Plan voor ‘blokkendoos’ bij Oude Raadhuis in de ijskast na kritiek

De gemeente Oud-Beijerland heeft de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de uitbouw van het Oude Raadhuis ingetrokken. Dit meldt de gemeente op hun Facebookpagina. Het ontwerp zorgde voor veel kritiek. Het zou volgens veel Oud-Beijerlanders een ‘blokkendoos’ zijn die niet in de omgeving past.

Via een petitie werden in een week tijd meer dan achthonderd handtekeningen opgehaald. Wethouder Van Waveren wil nu eerst in gesprek met de indieners van de petitie. Dit gesprek zal binnenkort plaatsvinden.

Het is vervolgens aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard om hiermee verder te gaan en een besluit te nemen over de nieuwbouw.