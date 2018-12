Grote bergingsactie vastgelopen zeiljacht Kwade Hoek

Met een groot ponton en twee kranen wordt geprobeerd het vastgelopen zeiljacht bij de Kwade Hoek bij Goedereede te bergen. Het schip liep vorige week vast op een zandbank en kwam niet meer los.

Het schip was gloed nieuw. De eigenaar de ‘Wild Knight’ opgehaald in Engeland en was na de eerste vaartocht bijna aangekomen in de haven van Stellendam. Waarschijnlijk is hij buiten de vaargeul geraakt.

Kwade Hoek doet naam eer aan

Boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten maakte dit wel vaker mee in dit natuurgebied. “De Kwade Hoek maakt zijn naam waar. Dit is de tweede in een jaar tijd”, vertelt de boswachter. “En vroeger vergingen ook al heel wat schepen op de zandbanken hier. We vinden nog weleens resten hiervan terug.”

De twee aannemers die deze klus op zich hebben genomen hebben er een zware dobber aan. Het stuk strand is vanwege het natuurgebied slecht toegankelijk, dus het schip afvoeren over land was geen optie. Ook moet er veel rekening gehouden worden met eb en vloed.

Hoog water

“Ons ponton is nu ook gestrand, dus we tillen het jacht erop en dan moeten we later vandaag bij hoog water losgetrokken worden, zodat we naar de haven kunnen”, aldus aannemer Johan Grinwis.

Hoe groot de schade is, valt nog niet te zeggen.