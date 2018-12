Verkeersregelaars willen eerbetoon voor verdronken collega Capelle

Een groep verkeersregelaars werkt aan een eerbetoon voor hun omgekomen collega in Capelle aan den IJssel. "Wat die man gedaan heeft, is gewoon een heldendaad. We moeten gewoon wat doen om die man te eren", zegt initiatiefnemer Loek Verhoef.

De 51-jarige Salih Uğur Papadoğan kwam om het leven toen hij het water van de Hollandsche IJssel insprong om een 75-jarige automobiliste te redden. Zijn poging slaagde niet. De vrouw werd korte tijd later overleden uit de rivier gehaald.

De Rotterdammer van Turkse komaf was urenlang vermist in het koude rivierwater. Met een sonarboot werd zijn lichaam uiteindelijk gevonden. Omdat hij in Turkije is geboren, wil zijn familie hem daar woensdag al begraven.

"We hebben nu contact met zijn zoon. Het is kort dag om een erehaag te vormen. Maar als het lichaam naar Schiphol of Zestienhoven wordt gebracht, kunnen we daar alsnog wat doen."

Mocht het niet lukken om bij de repatriëring van het lichaam aanwezig te zijn, dan heeft Verhoef al een alternatief in gedachten om Papadoğan te eren: "Als het niet lukt gaan we een condoleanceregister openen."