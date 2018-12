Deel dit artikel:













Vrachtverkeer mag definitief door alle buizen Beneluxtunnel Foto: Rijkswaterstaat

Het vrachtverkeer mag voortaan door beide buizen van de Beneluxtunnel in de snelweg A4 richting Europoort. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Het besluit volgt op een succesvolle proef die vorig jaar in oktober is gestart.

Vrachtwagens die vanuit de Ketheltunnel reden, moesten binnen driehonderd meter twee banen opschuiven. Het vrachtverkeer dat naar Dordrecht en of Bergen op Zoom wilde, moest na de Beneluxtunnel dan alsnog weer twee banen opschuiven. Als het druk is, zorgt dat voor onrust op de weg, files en soms ook aanrijdingen. Door vrachtwagens door beide tunnelbuizen te laten gaan, moet de doorstroming verbeteren. Ook verwacht Rijkswaterstaat dat de verkeersveiligheid toeneemt. Het verkeer dat richting Rotterdam gaat, de andere kant op, mocht al door beide tunnelbuizen.