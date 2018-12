Boksen in de Maassilo voor de 3 jaar oude Sara

Sara is ziek, ernstig ziek. Een behandelmethode is er nog niet voor de zeer zeldzame, ongeneeslijke spierziekte MDC1A. Onderzoek wordt pas sinds kort gedaan, en daar hebben Sara's ouders voor gevochten. Om meer geld om te halen organiseren ze 20 januari Boksen Voor Sara in de Maassilo in Rotterdam.

Of Rico Verhoeven, ambassadeur van Stichting Voor Sara, erbij is, durf de vader van Sara niet te zeggen. "Het is afhankelijk van zijn schema", vertelt Bram Verbrugge. De topbokser kan nog opgeroepen worden voor een wedstrijd. Sara zal er wel even bij zijn.

Boksen Voor Sara moet ook geen groot vechtevenement worden, vertelt Verbrugge. "Maar een sportieve work-out. De Boksing Company gaat alles begeleiden." De hoop is dat deelnemers zich laten sponsoren en dat zo geld opgehaald wordt voor onderzoek.



Wie de ziekte MDC1A heeft, wordt niet oud. Meer konden de doktoren niet zeggen toen Sara de diagnose kreeg. "We konden niet accepteren is dat we maar gewoon moesten afwachten hoe het met Sara zou gaan. Daarom zijn we geld gaan inzamelen voor onderzoek, want dat werd nog niet gedaan."

Dat onderzoek loopt inmiddels, maar het gaat zeker nog vijf jaar duren. "Het geeft ons houvast en hoop. Het geeft ons kracht om hiermee door te gaan, maar het is onzeker of het voor Sara op tijd komt.

De winter is een moeilijke tijd voor Sara. "Bij de ziekte MDC1A zijn de spieren heel erg slap. Al is ze al 3 jaar, ze kan niet staan of lopen. Momenteel hoest ze veel. Een longontsteking is meteen levensgevaarlijk, longen zijn ook spieren. Ze is al een hele tijd aan het kwakelen, en dus moeten we extra alert zijn."