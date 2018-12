Verdachte dood scholiere is bekende van politie

De man die verdacht wordt van het doodschieten van een scholiere in Rotterdam, is een bekende van politie en justitie. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd.

De 31-jarige man stond volgens haar onder toezicht van de reclassering. Daar meldde hij zich volgens de afspraken. Waar hij voor veroordeeld was, is niet bekend.

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de schietpartij. Er gaan zelfs berichten rond dat de familie van het slachtoffer mogelijk wraak wil nemen op de familie van de verdachte.

Een woordvoerder van de politie zegt de geluiden te kennen, maar kan er niet op ingaan. "Het onderzoek in de school is nog gaande en uit zorgvuldigheid zeggen we op dit moment zo min mogelijk over de zaak", aldus de politie.

Een 16-jarige scholiere werd dinsdagmiddag in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege in de Essenburgstraat beschoten. Volgens getuigen werd er zeker acht keer geschoten. De jonge vrouw bezweek al snel aan haar verwondingen. Slachtoffer en verdachte waren bekenden van elkaar.

