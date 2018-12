Verdachte schietpartij Essenburgstraat is bekende van de politie

De man die verdacht wordt van het doodschieten van de 16-jarige Humeyra op het Designcollege in Rotterdam, is een bekende van politie en justitie. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd.

De 31-jarige man was volgens de woordvoerder deze zomer veroordeeld en stond onder toezicht van de reclassering. Daar meldde hij zich volgens de afspraken. Waar hij voor veroordeeld was, is niet bekend.

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de schietpartij. Er gaan berichten rond over mogelijke wraakacties tegen de familie van de verdachte.

Een woordvoerder van de politie zegt de geluiden te kennen, maar wil er niet op ingaan. "Het onderzoek is in volle gang en uit zorgvuldigheid zeggen we op dit moment zo min mogelijk over de zaak", aldus de politie.

De 16-jarige scholiere Humeyra werd dinsdagmiddag rond 13:00 uur beschoten in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Volgens getuigen werd de trekker zeker acht keer overgehaald. De jonge vrouw bezweek al snel aan haar verwondingen. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar. Ze zouden een relatie hebbben gehad, waar Humeyra een einde aan had gemaakt.

Rechercheurs hebben dinsdag urenlang sporenonderzoek gedaan in de fietsenstalling. Halverwege de avond is het stoffelijk overschot van Humeyra in een auto weggebracht.

Woensdag is er om 10:00 uur een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders. Burgemeester Aboutaleb zal daarbij aanwezig zijn.



