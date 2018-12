Hoekse Lijn rijdt pas eind maart

De Hoekse Lijn rijdt op zijn vroegst eind maart tussen Schiedam en Hoek van Holland. Maar zelfs die termijn is hoogst twijfelachtig, blijkt uit de brief van wethouder Visser aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De oplevering van de beveiligingssoftware is opnieuw de boosdoener. De aanlevering door het bedrijf Bombardier heeft weer vertraging opgelopen. Daardoor schuift het testen steeds verder op.

Daarbij zijn de afgelopen week storingen opgetreden bij de passages rond bruggen in Maassluis en Vlaardingen. De oorzaak wordt onderzocht.

Volgens Visser kan pas in februari worden getest hoe de nieuwe lightrailverbinding en het goederenvervoer per trein zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ook dan kunnen nog nieuwe vertragingen ontstaan.

In vervoerskringen wordt inmiddels gezegd dat elke week dat de Hoekse Lijn voor juni rijdt een meevaller is.

De extra kosten kunnen volgens Visser nu nog binnen het budget worden gedekt.

Compensatie

De gemeenteraden van de Waterweggemeenten drongen al eerder aan op extra compensatiemaatregelen voor reizigers nu de vertraging alsmaar groter wordt. Daarover is nog geen akkoord bereikt.

De Hoekse Lijn zou oorspronkelijk in september 2017 gaan rijden. Volgens insiders hadden al problemen kunnen worden voorkomen als in de voorbereidingsfase van het project beter was geluisterd naar adviezen van ingewijden. Die zijn toentertijd in de wind geslagen.