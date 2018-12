Deel dit artikel:













Oud-Rotterdammer definitief de cel in voor wapensmokkel en oorlogsmisdaden in Liberia Restanten van de oorlog in Liberia. Foto: Flickr/Adam Welti

De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven moet zijn straf van 19 jaar definitief uitzitten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad dinsdag. Kouwenhoven is opgegroeid in Rotterdam.

De zakenman werd in Rotterdam in 2005 ook opgepakt op verdenking van het verlenen van ondersteuning bij het smokkelen van wapens naar Liberia. Ook acht justitie hem medeplichtig aan de oorlogsmisdrijven die tussen 1999-2003 onder het regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor werden gepleegd. Kouwenhoven wist zijn zaak lang te traineren. Uiteindelijk kreeg hij 19 jaar celstraf, maar de zakenman ging door tot de Hoge Raad. Hij vond dat de Nederlandse rechter niet over hem kon oordelen, omdat Charles Taylor hem in 2003 amnestie had verleend. Ook de hoogste rechter ging hier niet in mee en de veroordeling werd dinsdag definitief. De inmiddels 76-jarige Kouwenhoven woont op dit moment in Zuid-Afrika en heeft daar huisarrest. Er loopt al een uitleveringsverzoek. Dat wordt naar verwachting in april volgend jaar behandeld door een Zuid-Afrikaanse rechter.