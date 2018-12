Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Capelle neemt per direct afscheid van trainer Timmers Het logo van VV Capelle

Ron Timmers is niet langer de coach van VV Capelle. De zaterdaghoofdklasser heeft vanwege de mindere resultaten afscheid genomen van de trainer. Ton van Bremen neemt voorlopig de taken van Timmers over.

Timmers werd halverwege vorig seizoen aangesteld als nieuwe trainer van Capelle. Hij degradeerde met de ploeg uit de derde divisie zaterdag. Ook dit seizoen zijn de prestaties niet optimaal. Capelle staat in de hoofdklasse A na vijftien duels namelijk op de veertiende plaats met veertien punten. Het bestuur van Capelle gaat de komende dagen over de opvolging van Timmers beslissen.